C. L. Maçı 1-0 Devam Ediyor

Chelsea Los Angeles Maçı Hakkında

MAÇ DURUMU

Chelsea ile Los Angeles arasındaki mücadele şu an 1-0’lık Chelsea üstünlüğüyle devam ediyor. Maçtaki tüm gelişmeler ve detaylar için burayı takip edebilirsiniz.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Chelsea Los Angeles karşılaşmasını TRT 1 üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Maç bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

MAÇ YERİ

Mücadele, Atlanta’da bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Chelsea’nin Los Angeles karşısında gösterdiği performans merakla bekleniyor.