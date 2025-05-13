C.N., Eski Eşine Araba Sürdü

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Bayrampaşa’da, eşinden boşanan C.N., eski eşi M.K. ile yaşadığı bir tartışma sonrası doğrudan üzerine araba sürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu talihsiz olayda kadın yaralanırken, C.N. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 11 Mayıs Pazar günü Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Eşinden boşanan C.N., eski eşinin bulunduğu sokakta aracını gördü ve eski eşi M.K.’nın üzerine sürdü. C.N., arabayı kaldırıma çıkararak M.K.’ya çarptı ve bu çarpma sonucu M.K. sırt üstü yere düştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olayın ardından durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulans ile hastaneye götürdü. Yaralı kadının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

C.N.’NİN TUTUKLANMASI

Olay sonrası polis ekipleri hızla harekete geçti. C.N., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan bu olay güvenlik kameralarında kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, C.N.’nin aracını manevra yaparak eski eşine ve yanındaki arkadaşına çarptığı görülüyor.