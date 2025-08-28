C.N. Ve H.T. Gözaltına Alındı

Olayın Şehirdeki Yeri ve Zamanı

Samsun’un Atakum ilçesinde bir evde meydana gelen tartışma sonucunda H.T. (40) ekmek bıçağıyla parmağından yaralanırken, C.N. (27) ise H.T.’nin kendisine yumruk attığını öne sürdü. Olay, gece saat 02.00 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’ndeki bir evde gerçekleşti. Çiftçilik yaptığı belirtilen H.T., tartışma başlatmak amacıyla kız arkadaşı C.N.’nin evine gitti.

Arbedenin Ayrıntıları

Eve geldiğinde yine tartışmaya devam eden çift arasında arbede yaşandı ve bu sırada H.T. ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Yaralı H.T., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen güvenlik ekipleri, H.T.’nin tedavisinin ardından C.N. ile erkek arkadaşını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde adli rapor alması sonrasında gözaltına aldı.

Tarafların İfadeleri

C.N., ifadesinde H.T.’nin mutfaktan bıçak aldığını ve bıçağı elinden almak istediği sırada yaralandığını ileri sürdü. H.T. ise C.N.’nin kendisini eve çağırdığını ve burada tartışmaya başladıklarını belirtti. Bu tartışma sırasında bıçağın C.N. tarafından alındığı ve arbede yaşandığı ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.