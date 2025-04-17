C.O., Edirne’de Yakalandı. Cezaevine Gönderildi

Gaziantep’te 6 yıl önce yaşanan muhtarlık kavgasında 3 kardeşin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak aranan son zanlı C.O., Edirne sınırından yurt dışına kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı, cezaevine teslim edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Gaziantep’teki İl Jandarma Komutanlığı ile adli makamların işbirliği sonucu, muhtarlık kavgaları nedeniyle 16 yıl hapis cezasına mahkum olan ve firari konumda bulunan C.O.’nun yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan detaylı planlama ve takipler neticesinde, C.O.’nun sahte kimlik kullandığı ve yasadışı yollarla Edirne’den yurtdışına çıkmaya çalıştığı belirlendi. Gaziantep ve Edirne jandarması ortak bir operasyon düzenledi ve zanlı yakalandı.

YAKALAMA ANI VE CEZASI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda, C.O. 14 Nisan 2025 tarihinde saat 22.40 sıralarında Edirne il sınırından yurtdışına çıkarken yakalandı. Yakalanan zanlının adli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildiği bildirildi.

KAVGANIN DETAYLARI

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sırasında muhtar adayı Süleyman Kaplan ve kardeşleri Eyüp ile Adem Kaplan, bir silahlı kargaşada hayatlarını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili görülen davada, C.O. 3 kez müebbet, diğer zanlı M.Ç. ise 1 kez müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca, tutuksuz yargılanan C.O., M.Ç., V.O. ve M.O. isimli şahısların tutuklanmasına karar verildi.