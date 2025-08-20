C.Ö. İskenderun’da Yakalandı, Tutuklandı

İSKENDERUN’DA YAKALAMA OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlar nedeniyle toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde C.Ö. adlı şahsı İskenderun’da yakaladı.

SUÇLAR ARASINDA DOLANDIRICILIK YER ALIYOR

Edinilen bilgilere göre, C.Ö.’nün ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ gibi suçların yanı sıra ‘TCK 292 hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından da arandığı aktarılıyor.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Yakalanan C.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Burada tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.