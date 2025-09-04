C.Ö. Yakalandı, 31 Suçtan Aranıyordu

31 SUÇTAN ARANAN C.Ö. YAKALANDI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 31 farklı suçtan aranan ve toplamda 58 yıl hapis cezasına ek olarak 3 milyon 770 bin 104 TL para cezası bulunan C.Ö., polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon ile ele geçirildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.Ö. hakkında “karşılıksızdır” işlemi nedeniyle arama yapıldığını ve çeşitli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlar yüzünden 31 ayrı dosya bulunduğunu saptadı.

YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

Detaylı bir çalışma ve özenli bir takip sonucunda, operasyon düzenlenerek C.Ö. kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Aynı zamanda, yakalanan hükümlünün İstanbul İcra Ceza Masası ve Bursa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından da arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından C.Ö. adliyeye sevk edildi.