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C. Ronaldo Ayak Parmaklarına Oje Sürüyor

CRISTIANO RONALDO’NUN OJE SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Dünya çapında tanınan futbolcu Cristiano Ronaldo’nun birkaç gün önceki paylaşımında ayak parmaklarına sürdüğü siyah oje dikkatleri çekti. Portekizli yıldızın bu tercihini merak edenler için ojenin sebebi gün yüzüne çıktı. Sosyal medya platformlarında trend haline gelen fotoğrafla ilgili ilginç bir bilgi paylaşıldı.

SAĞLIK NEDENLERİYLE OJE KULLANIYORLAR

Almanya’dan gelen haberlere göre, Ronaldo ve birçok profesyonel futbolcu, ayak tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak amacıyla oje seçimini yapıyor. Yapılan araştırmalara göre, futbolcuların ayakları uzun süreli terli ayakkabılar içinde kaldığı için mantar ve bakterilere maruz kalabiliyor. Bu sebeple sporcular ayak tırnaklarını korumak için oje veya koruyucu bir tabaka kullanmayı tercih ediyor.

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