C Şahin, Öğrencilerle Kariyer Buluşmaları Düzenledi

ÜNİDES PROJESİ KAPSAMINDA BULUŞMA

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde “Üniversiteden Liseye, Tecrübeden Birliğe Kariyer Buluşmaları” etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Karabük Üniversitesi Genç İletişimciler Kulübü’nün liderliğinde, TÜGVA Karabük Lise Koordinatörlüğü ile Karabük Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü işbirliğiyle düzenlenen buluşma, Eflani’de gerçekleştirildi.

KARİYER PLANI VE KİŞİSEL GELİŞİM ÜZERİNE KONUŞTU

Şahin, Genç Ofis’te lise öğrencileriyle buluştu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün de destek verdiği etkinlikte, öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olmak ve tecrübe aktarımında bulunmak amacı güdüldü. Şahin, kariyer planlaması, hedef belirleme ve kişisel gelişim konularında değerli bilgiler sundu. Katılımcı öğrenciler, Şahin’e ilgi duydukları konularla ilgili soru yönelterek doğrudan bilgi edinme şansı buldu. Etkinlikte, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emrah Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, Pınarbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ünal Şahin ve AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz de yer aldı.

AÇIK HAVA SİNEMA GECELERİ ETKİNLİĞİ SONLANDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde düzenlenen “Açık Hava Sinema Geceleri” etkinliği nihayetlendi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’da, Belediye tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleşen programın final gününde “Süper Mario Kardeşler Filmi” izleyicilerle buluştu. Etkinlik süresince “Kung Fu Panda 4”, “Her Şey Çok Güzel Olacak”, “Free Guy”, “Karayip Korsanları” ve “Bursa Bülbülü” filmleri de seyirciyle buluşarak keyifli anlar yaşattı.