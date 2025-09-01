C.T. Gözaltına Alındı, Soruşturma Başlatıldı

GÖZALTINA ALINAN GAZETECİDİR

Nevşehir’de gazetecilik yapan C.T., “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak gerekçesiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak” suçlamasıyla gözaltına alındı. C.T., genel yayın yönetmenliğini yaptığı internet sitesinde “Nevşehir’de haraç listesi” başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındı.

SUÇLAMALARIN ARKA PLANI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla C.T. hakkında, yukarıda belirtilen suçlamayla bir soruşturma başlatıldı. C.T., haberinde “Nevşehir’de iş dünyasını sarsan ciddi bir iddia gündeme geldi. İş insanlarının çeklerini ödeyemediği, fabrikaların işçi maaşlarını yetiştirmekte zorlandığı bu günlerde, kentin bazı bürokratlarının ellerinde listelerle dolaşarak para topladığı öne sürüldü” ifadelerine yer verdi.

ARALIKTA YAPILAN İŞLEMLER

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan C.T.’nin ev ve iş yerinde arama yapıldı. Bu aramalarda bazı dijital materyallere de el konuldu. C.T., Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.