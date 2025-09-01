Haberler

C.T., Nevşehir’de Tutuklandı, Suçlaması Yok

GAZETECİ C.T.’NİN TUTUKLANMASI

Nevşehir’de gazetecilik yapan C.T., ‘Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak gerekçesiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak’ suçlamasıyla tutuklandı. C.T., genel yayın yönetmenliğini yaptığı internet sitesinde yayımladığı ‘Nevşehir’de haraç listesi’ başlıklı haber dolayısıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, C.T. hakkında hukuki işlem başlatarak, ‘Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak gerekçesi ile ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak’ suçlamasını yöneltti. C.T., haberi üzerinden “Nevşehir’de iş dünyasını sarsan ciddi bir iddia gündeme geldi. İş insanlarının çeklerini ödeyemediği, fabrikaların işçi maaşlarını yetiştirmekte zorlandığı bu günlerde, kentin bazı bürokratlarının ellerinde listelerle dolaşarak para topladığı öne sürüldü” ifadelerini kullandı.

ARANMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, C.T. gözaltına alındı ve ev ile iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda bazı dijital materyallere el konuldu. C.T., emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanmak üzere adli makamlara sevk edildi.

ÖNEMLİ

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

