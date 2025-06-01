C.Y, Bağımlılığını YEDAM sayesinde Aştı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YENİ BAŞLANGIÇ

Gaziantep’te 12 yaşında arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan C.Y, yıllar sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde madde kullanımını bırakıp hayatında yeni bir sayfa açtı. Çocukluğunda uyuşturucuyla tanışan C.Y, yaklaşık 30 yıl boyunca madde kullandı. Bu dönemde çevresi ve ailesiyle ciddi problemler yaşayan C.Y, bağımlılığından kurtulmak amacıyla Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ne (AMATEM) başvurdu. Yaklaşık 21 gün süren tedavi sürecinin ardından C.Y, AMATEM’de tanıştığı bir arkadaşının tavsiyesiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden (YEDAM) yardım almaya karar verdi ve orada tedavisine devam etti.

YEDAM’DAN ALDIĞI DESTEK İLE YENİ BİR HAYAT

42 yaşındaki C.Y, YEDAM’dan aldığı destekle bağımlılığından kurtuldu ve artık hayatına yeni bir başlangıç yapmanın ve ailesiyle güzel vakit geçirmenin sevincini yaşıyor. C.Y, AA muhabirine uzun yıllar süren bağımlılığından kurtulamayacağını düşündüğünü ve YEDAM ile tanıştığı zaman bu durumu değiştirdiğini aktardı. Madde kullanımının tek başına bırakılamayacağını belirten C.Y, “İlaç tedavisi olmadan, aile desteği olmadan veya yardım almadan maddeyi bırakmak imkânsız. Bir insanın tek başına maddeyi bırakacağını zannetmiyorum. Mutlaka destek alman lazım” şeklinde konuştu.

AİLE VE ÇEVRE DESTEĞİYLE HUZUR

C.Y, uzun yıllar süren madde bağımlılığı nedeniyle hayatında birçok zorlukla karşılaştığını ifade ediyor. Eşinden ayrılma noktasına geldiğini, ancak tedavi ve terapilerle birlikte arkadaş çevresini de değiştirdiğini belirtiyor. “Maddeyi vücudumda bir parça gibi hissediyordum. Madde olmadan yaşayamayacağımı düşünüyordum. Şimdi maddeyi bıraktığım için çok mutluyum” diyen C.Y, bağımlı olan kişilere de destek alarak bırakmalarını öneriyor. Ailesiyle birlikte zaman geçirdiğini, iş hayatına döndüğünü ve eve huzur geldiğini aktarıyor.

PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ

YEDAM Klinik Psikoloğu Gamze Demir, bağımlılıkla mücadelede aile ve çevre desteğinin önemine vurgu yaptı. Bağımlıların tedavi sürecine devam ettikçe öz benliklerine değer vermeye başladıklarını belirten Demir, “Bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul etmek gerekir. Bu hastalık olmasaydı hastaneleri olmazdı. Bağımlıların umutlarının olması gerekiyor” diyerek destek almak konusunda cesaret edilmelerini söyledi.