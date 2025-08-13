C. Y. Cevdet Yılmaz, Zirveye Katıldı

CEVDET YILMAZ’IN ZİRVEYE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çevrim içi yapılan Ukrayna konusundaki “Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi”ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil ederek katıldı. Zirve, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılacak görüşmesi öncesinde, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ve adil bir barış sağlama yollarını görüşmek amaçlı düzenlendi.

ULUSLARARASI KATILIM VE GÖRÜŞLER

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa gibi birçok önemli devlet ve hükümet başkanının yer aldığı zirveye, Yılmaz Türkiye’yi temsil ederek katıldı. Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yapılan diplomasi çabalarını desteklediğini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN DİPLMATİK ÇABALARI

Yılmaz, İstanbul’daki müzakerelerde esir değişimi ve insani konular ile ateşkes ve barışa yönelik bir çerçevenin oluşturulması için doğrudan bir kanal açılması konularında somut ilerlemeler kaydedildiğini hatırlattı. Türkiye’nin, adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar aktif diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.