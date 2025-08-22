C.Y. Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA SUÇLAMALAR

Gaziantep’te, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti ile kasten yaralama suçlarından dolayı 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla ortak bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİNİN YAKALANIŞI

Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ile kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 15 gün hapis cezasına sahip C.Y. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesindeki saklandığı yerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.