Haberler

C.Y. Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA SUÇLAMALAR

Gaziantep’te, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti ile kasten yaralama suçlarından dolayı 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, aranan şahısların tespit edilmesi amacıyla ortak bir çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİNİN YAKALANIŞI

Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ile kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 15 gün hapis cezasına sahip C.Y. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesindeki saklandığı yerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İCloud Ücretlerine Yüzde 60 Zam

Apple, Türkiye'deki iCloud abonelik fiyatlarını yüzde 60 artırarak 50 GB'lık paketi 39,99 TL, 2 TB'lık paketi 399,99 TL'ye çıkarıldı.
Haberler

Bakan Göktaş, Gazilerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.