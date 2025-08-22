C.Y. Uyuşturucu Suçuyla Yakalandı

GAZİANTEP’TE YAKALANAN ŞAHIS

Gaziantep’te, uyuşturucu madde üretimi ve satışı ile kasten yaralama suçları sebebiyle 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş birliği ile aranan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar yapıldı.

SUÇLARDAN ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Bu çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kasten yaralama suçları kapsamında hakkında 25 yıl 15 gün hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde gizlendiği yerde yakalandı. Yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.