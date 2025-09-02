C. Yılmaz, A. Aliyev’i Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Bakan Yardımcısı Adnan Ertem de toplantıda yer aldı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kardeş Azerbaycan ile ortak komisyon toplantıları vesilesiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine yükseldiğini belirterek, bu ilişkilerin ekonomi, sosyal politikalar ve bölgesel işbirliği alanlarında yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı. “8 Ağustos’ta Washington’da atılan tarihi adımın ardından Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar için umutlarımız daha da artmıştır” ifadelerini kullandı.

BARIŞ VE İSTİKRAR HEDEFLERİ

Yılmaz, bölgesel barış sürecini ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesini destekleme yönündeki kararlılıklarını dile getirdi. Ayrıca, “Hedefimiz, ortak kalkınmayı, beşeri bağlarımızı ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek bölgemizde barış, istikrar ve refahın hakim olmasına katkı sunmaktır” şeklinde konuştu.