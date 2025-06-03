C. Yılmaz, Deprem Üzerine Açıklama Yaptı

DEPREM SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmaris açıklarında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ile diğer ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Muğla’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Panik atak geçirerek hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Panikle yüksekten atlayan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum.”

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların alan tarama faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Yılmaz, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.