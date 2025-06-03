C. Yılmaz, Depremzedelere Geçmiş Olsun Diledi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin etkilediği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Muğla’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA RAHMET DİLEDİ

Yılmaz, depremin sonucunda panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı ve sabır diledi. “Panikle yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum” diyerek yaralı olanlara olan düşüncelerini aktardı.

AFAD FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yılmaz, “AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir” diyerek devam eden çalışmalara dikkat çekti. Son olarak, “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dileğinde bulundu.