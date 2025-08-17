C. Yılmaz, G. K. Toplantısına Katıldı

CEVDET YILMAZ, TOPLANTIDA ERDOĞAN’I TEMSİL ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil ederek çevrim içi düzenlenen “Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı”na katıldı. Yılmaz, Next Sosyal hesabında gerçekleştirdiği paylaşımda, Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yapacağı görüşmeler öncesinde, Erdoğan’ı temsilen bu toplantıda yer aldığını ifade etti.

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU, ULUSLARARASI TEMSİLCİLERİ KAPSIYOR

Yılmaz, “Gönüllüler Koalisyonu Avrupa’nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır.” diyerek koalisyonun yapısına vurgu yaptı. Yılmaz, Türkiye’nin çatışma yerine diplomasiyi ön plana çıkaran bir ilkesel yaklaşımı olduğunu ve “barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır” olduklarını belirtti.