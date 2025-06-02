C. Yılmaz, İhracatı Destekleyeceğiz

CEVDET YILMAZ’DAN İHRACAT VERİLERİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Dezenflasyona yönelik programımızı kararlı şekilde sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi içinde ekonomimizin dinamizmini güçlendirmeye; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Yılmaz, Mayıs ayında gerçekleşen ihracat verilerine dair sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

İHRACATTA YÜZDE 2,7 ARTIŞ

Yılmaz, “İhracatımız, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artmış; yıllıklandırılmış ihracatımız 265,5 milyar doların üzerine çıkmıştır” dedi. Yılmaz, küresel ekonomik zorluklara rağmen yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifiyle, 2025 yılının ilk 5 ayında ihracatın geçen seneye göre yüzde 3,5 oranında artış gösterdiğini belirtti.

PROGRAMIN BAŞARISI

Cevdet Yılmaz, “Ekonomik büyümenin dengeli şekilde sürdürülmesi, ihracattaki artış, cari açıktaki azalış ve işsizlik oranlarındaki gerileme Programımızın başarılı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir” ifadelerini kullandı. Dezenflasyona yönelik programlarını kararlı bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Yılmaz, ekonominin dinamizmini artırmaya; yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.