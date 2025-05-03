C. Yılmaz, Önder’e başsağlığı diledi

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından hastanede ailesine taziyelerini sundu. Yılmaz, Önder’in vefatı sonrasında Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne giderek burada Önder’in aile üyeleri ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyaret esnasında başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından Yılmaz, hastaneden ayrıldı. Bu süreçte İstanbul Valisi Davut Gül de Yılmaz’a eşlik etti.