C. Yılmaz, S. Özel’e Saldırıyı Kınadı

KINAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen anma töreninin akabinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. Yılmaz, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

DEMOCRATİK ÇERÇEVE VURGUSU

Açıklamasında, meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırının sadece hedef aldığı kişiyi değil, aynı zamanda toplumsal barış ve ortak yaşam iradesini de hedef aldığını belirtti. Yılmaz, “Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler” şeklinde vurguladı.

SORUŞTURMA TAKİBİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve sonrasında devam edecek hukuki süreci de yakından takip edeceklerini dile getirdi.