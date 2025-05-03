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C. Yılmaz, S. S. Önder’in Ailesine Taziye Ziyareti

CEVDET YILMAZ’DAN TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün hayata veda eden Sırrı Süreyya Önder’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz, vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ailesini ve DEM Parti heyetini Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Başsağlığı Dilekleri İletildi

Ziyaret sırasında, Yılmaz, Önder’in ailesine taziyelerini sunarak, onların acısını paylaştı. Bu özel ziyaret, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Cevdet Yılmaz, ziyaretinde ayrıca Sırrı Süreyya Önder’in katkılarını da anarak, onun hatırasını yaşatmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

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