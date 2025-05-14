C. Yılmaz, Tarihi Gelişmeleri Vurguladı

Türkiye’ye Yönelik Tarihi Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son bir hafta içinde Türkiye’nin içindeki ve dışındaki tarihi olayların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sorunları çözme ve istikrar üretme yeteneğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Yılmaz, sosyal medya hesabında “Çözerse Erdoğan çözer” etiketiyle yaptığı paylaşımda, bu gelişmelerin önemini dile getirdi.

Erdoğan’ın Liderliğinde İstikrar Arayışı

Yılmaz, “Son bir haftada ülkemiz içinde ve dışında yaşanan tarihi gelişmeler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sorun çözme ve istikrar üretme iradesini ve kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Kazanan aziz milletimiz, 86 milyon, adalet arayışında gözü kulağı ülkemizde olan 100 milyonlardır” ifadelerini kullandı.