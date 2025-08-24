Cabbar, Özal’ın papağanı kayboldu

PAPAĞANIN ÇALINMASI VE SAHİBİNİN DUYGULARI

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ait olduğu bilinen Cabbar isimli Ara cinsi papağan, Özal’ın vefatından sonra Antalya’da 28 yıldır birlikte yaşadığı sahibinden ikinci kez çalındı. Metin Suna, “28 yıldır beraberiz. Benim için evlat gibi, evladımı geri getirsinler” diyerek durumu anlatıyor. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle Turgut Özal’ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü papağanı almaya karar vermişti. Suna’nın hiç yanından ayırmadığı Cabbar, dün akşam yemeği sırasında bir anda kayboldu.

DÜŞÜK GÜVENLİK VE BEŞ DAKİKALIK KAYIP

Daha önce de benzer bir olay yaşayan Metin Suna, 58 yaşındaki Cabbar’ın ikinci kez çalındığını ifade etti ve şunları söyledi: “Papağan rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ait. Ben Cabbar’ı 28 sene önce satın aldım. O zamanlar Konyaaltı’nda otel işletiyordum. Oğlu da bende olduğunu biliyor.” Geçen akşam yemek yemek için geldiği mekanda, Cabbar’ı beslemek amacıyla kapının önündeki ağaca koyduklarını ve 5 dakika sonra tekrar döndüğünde papağanın yerinde olmadığını anlattı. “Yemek yemek için gelmiştim, beslemek için ağaca bıraktım. Daha yemek yemeye başlamadım, garsonlar hissetmiş, ‘papağanı alırlar’ dediler. ‘Cabbar’ı kimse almaz’ dedim. Beş dakika sonra geldiğimde, bir baktım Cabbar yok. Nasıl oldu bende anlamadım. Bu ikinci kez, daha önce çalındığında bulunmuştu,” şeklinde konuştu.

CABBAR’A OLAN BAĞI

Cabbar ile güçlü bir bağ kurduklarını ifade eden Suna, “28 yıldır beraberiz, yani evlat gibi olmuş oluyor. Cabbar sıradan bir papağan değil, zira tanınmış bir papağan. Antalya’da herkes tanıyor, yıllardan beri reklamlarda, filmlerde meşhur. Herkes onu tanıyor. Evladımı geri getirsinler, lütfen,” diyerek duygularını dile getirdi.