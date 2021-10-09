Çavuşoğlu’ndan Biden’a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın sözlerini eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Çavuşoğlu, “ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor” derken, “PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye kararnamesini uzatması ve Türkiye açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, “Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre’ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı, “PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç” derken, “Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ SUÇLAMAK YERİNE KENDİ YANLIŞ POLİTİKALARINDAN VAZGEÇSİN’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Türkiye’yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın” diye konuştu.