Cadılık Eğitimi İddiasıyla Hocaya Gözaltı

KAYBOLUŞUNUN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra, entübe halinde hastaneye kaldırılan peyzaj mimarı Ece Gürel, maalesef yaşamını yitirdi. Bu trajik olayın ardından, Ece Gürel’e “cadılık eğitimi” verdiği iddia edilen H. N. Ö. hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

SUÇLAMALARLA GÖZALTINA ALINDI

H. N. Ö., “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltına alınması için fiili bir karar verildi. Olayla ilgili ayrıntılar ise kısa süre içinde kamuoyuna yansıyacak.