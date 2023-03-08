Çadırlar ve prefabrik evler adres olarak beyan edilebiliyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar, çadırları ve prefabrik evleri adres olarak beyan edilebilecekler.

Depremzedeler karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerleri adres olarak beyan edilebiliyor. Adres değişikliği işlemleri, e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabiliyor.

Açıklamayı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptı.

Adresi 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle değişen vatandaşların, adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden de yapabileceği belirtildi.

Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi’nin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden, doğal afet sonucu yerleşim yeri kullanılamayacak hale gelen vatandaşların karavan, çadır, prefabrik ev, yurt, huzurevi gibi yerleri adres olarak beyan edebileceği duyuruldu.