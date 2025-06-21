Çağatay Ulusoy Çifte Vatandaşlık Başvurusunda Bulundu

ÇAĞATAY ULUSOY’UN ÇİFTE VATANDAŞLIK ADIMI

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, dizinin sezon finalinin ardından beklenmedik bir gelişmeye imza attı. Başarılı oyuncu, Bulgaristan’a giderek çifte vatandaşlık başvurusu yaptı.

VATANDAŞLIK FOTOĞRAFI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Vatandaşlık işlemleri sırasında çekilen bir fotoğraf, bu durumu kamuoyuna duyurdu. Evrak işlemleriyle ilgilenen bir görevli, Çağatay Ulusoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve bu kareyi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa süre içinde yayılan bu fotoğraf, oyuncunun yeni kimliğiyle ilgili yapılan söylentileri doğruladı.

AİLE KÖKENİ BAŞVURUNUN TEMELİ

İstanbul doğumlu olan Çağatay Ulusoy’un anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor. Oyuncunun, bu kökenlere dayanarak vatandaşlık işlemlerini tamamladığı öğrenildi.