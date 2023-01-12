Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı

Ekranların sevilen oyuncularından Çağatay Ulusoy ile uzun süredir aşk yaşadığı Duygu Sarışın’ın ayrıldığı iddia edildi.

‘İçerde’ adlı dizinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’ın ilişkisi 5 yıldır bir dargın bir barışık devam ediyordu.

Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu çift, yaz aylarında evleneceklerini açıklamıştı.

Evlenmeleri beklenen Ulusoy ile Sarışın’dan üzen haber geldi.

YİNE AYRILDILAR

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’ın yeniden yollarını ayırdığı iddia edildi.

İlişkilerini sonlandırma kararı alan çift, haklarında çıkan söylentilerle alakalı sessizliklerini koruyor.

“HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR”

Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin “5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?” sorusuna yanıt vermişti.

“AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR”

Çağatay Ulusoy da, “Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var” demişti.

Aslen İzmirli olan Sarışın’ın yıldızı Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile parlamıştı. Oyuncu, Ulusoy ile İçerde dizisinde beraber rol almıştı.

Ulusoy’un en çok konuşulan ilişkilerinden biri Medcezir dizisindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile olmuştu. Çiftin ilişkisi 2013 yılında son bulmuştu.