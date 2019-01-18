Çağatay Ulusoy yeniden yargılanacak

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca yeniden yargılanacak.

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan oyuncular için karar verildi. 20 sanıklı dava yeniden görülecek.

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Erden’in yargılandığı uyuşturucu davası temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi’nce yeniden görülecek.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıldır devam eden ve ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davayı, 16 Mayıs 2018’de karara bağlamıştı.

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli’ye “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, şarkıcı Cenk Eren’i de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklara da çeşitli hapis cezaları vermişti.

NTV