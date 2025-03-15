Çağdaş Altay, Sivasspor Maçında Görev Alacak

MÜSABAKANIN DETAYLARI

İstanbul bölgesinin hakemi Çağdaş Altay, 5. defa Sivasspor’un maçında düdük çalacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor, 17.00’de Hatayspor’la mücadele için sahaya çıkacak.

Maçın hakemi Çağdaş Altay olacak ve ona yardımcı olarak Mehmet Akıncık ile Özcan Sultanoğlu görev yapacak. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay atanmış durumda. Süper Lig’de İstanbul Bölgesi’nden olan Çağdaş Altay, bugüne kadar Sivasspor’un 5 maçında görev aldı. Altay’ın yönetimindeki bu müsabakalarda Sivas takımı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.

ÇAĞDAŞ ALTAY’IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

37 yaşındaki hakem, bu sezon Sivasspor’un karşılaştığı maçlarda 3. kez görev yapacak. Çağdaş Altay’ın yönettiği Sivasspor müsabakaları şu şekilde kaydedilmiştir: 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor ile oynanan maç 2-3, 2023-2024 sezonunda Sivasspor ile MKE Ankaragücü karşılaşması 1-3, ve 2024-2025 sezonunda Sivasspor’un Başakşehir ile oynadığı maç 1-2. Ayrıca Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü ile oynanan mücadele 1-4 sonuçlanmıştır.