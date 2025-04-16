Çağdaş Hukukçular Derneği Tahliye Edildi

TAHLİYE GÜNÜ

2017 yılından bu yana cezaevinde bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden bu akşam tahliye edildi. Kozağaçlı’nın tahliyesi, halk arasında merakla karşılandı.

HUKUKİ SÜREÇ

Selçuk Kozağaçlı, 8 yıldır cezaevindeydi ve hükmü Şubat ayında sona ermişti. İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesi, Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet eden biri TKP’li toplamda 6 kişi hakkında tahliye kararı vermişti. Tahliye olan diğer kişilerle birlikte Selçuk Kozağaçlı’nın da serbest kalması beklenen bir gelişmeydi.

KARŞILAMA ANI

Kozağaçlı’nın tahliyesini bekleyen kalabalık, cezaevinin önünde toplandı. Gelir gelmez onun karşısına geçenler, Selçuk Kozağaçlı’ya çiçekler sundu. Bu duygusal anlar, tahliye sonrası gerçekleşen kutlamaların sembolü oldu.