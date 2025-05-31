Çağla Şıkel, Şiddet Deneyimlerini Paylaştı

ÇAĞLA ŞIKEL’İN KARIYERİNDEN ANILAR

Ülkemizin tanınan modellerinden ve sunucularından biri olan Çağla Şıkel, kariyeri boyunca karşılaştığı zorlukları ve kariyerinin arka planındaki bilinmeyen yönleri anlatmaya devam ediyor. 46 yaşındaki Şıkel, katıldığı bir televizyon programında moda dünyasındaki ilk günlerine dair anılarını paylaştı, ayrıca geçmişte maruz kaldığı şiddetle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programının bu haftaki konuğu olan Şıkel, modelliğe başladığı ilk zamanlara dair kayda değer bilgiler aktardı.

PODYUMDAKİ İLK HEYECAN

Çağla Şıkel, Türkiye’nin önde gelen modacılarından Yıldırım Mayruk’un gelinlik giydirdiği ilk manken olduğunu ve podyuma çıktığı o ilk anı aynı heyecanla hatırladığını paylaştı. “O an gözlerim kamaşmıştı. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bugün bile o duyguyu içimde taşıyorum” sözleriyle o anki duygusal durumunu ifade etti.

Programın ilerleyen bölümlerinde ise modellik dünyasında yaşanan psikolojik baskılar konusu gündeme gelince Çağla Şıkel, içten açıklamalarda bulundu. Geçmişte çok fazla şiddet gördüğünü belirten ünlü model, bu şiddetin fiziksel olmanın yanı sıra sözel olarak da derin yaralar açtığını ifade etti. “Sözel olarak çok şiddete uğradım. Bazen bunu size en yakın arkadaşınız bile yapabiliyor” dedi. Şıkel, zaman zaman ”Acaba gerçekten kötü biri miyim?” diye kendisini sorguladığını da belirtti. Ancak artık sınırlarını çizen insanların daha az incindiğini düşündüğünü ekledi. Zamanla bu tür deneyimlerin etkisini yitirdiğini ve yaşadığı olayları “şiddet” olarak tanımlamadığını dile getirerek, “Çünkü artık incinmiyorum” sözleriyle duygusal dayanıklılığını artırdığını ortaya koydu.