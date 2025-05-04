Çağlar, Başakşehir Maçında Oynayamayacak

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SARITA KART GÖRDÜ

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki defans, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile bir araya geldi. Mücadeleye 11 numaralı formasıyla başlayan Çağlar, 37. dakikada hakem Yasin Kol’a itirazda bulunarak sarı kart gördü. Bu kartla birlikte Çağlar, 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü.

CART GÖRDÜĞÜ MAÇLAR

Milli futbolcu, bu sezon ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor ve Eyüpspor, ligin ikinci yarısında ise Galatasaray maçlarında da sarı kart görmüştü. Çağlar, gelecek hafta Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak. Derbide 28 yaşındaki futbolcunun yerine 59. dakikada Alexander Djiku oyuna dahil oldu.