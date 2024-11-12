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Spor

Çağlar Söyüncü 3 Hafta Oynayamayacak

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Sakatlık Sonrası A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Fenerbahçe’nin Sivasspor ile gerçekleştirdiği lig mücadelesinde, 12. dakikada sakatlanan Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ile değişiklik yapmak zorunda kaldı. Yapılan sağlık kontrollerinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü’nün yaklaşık olarak 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bu durum, A Milli Takım’ın aday kadrosundan da çıkarılmasına neden oldu.

Çağlar Söyüncü’nün Durumu

Çağlar’ın yaşadığı sakatlık, Fenerbahçe için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Defansif görevlerdeki başarısıyla bilinen Çağlar’ın, bu süre zarfında takıma katkı verememesi endişe yaratıyor. Fenerbahçe camiası, Söyüncü’nün bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

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