Çağrı Balta Galatasaray ile Sözleşmeyi Reddetti

cagri-balta-galatasaray-ile-sozlesmeyi-reddetti

17 YAŞINDAKİ SANTROFORUN VEDASI

Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki santrfor Çağrı Balta’nın, sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon U19 Süper Ligi’nde 31 maçta 22 kez fileleri havalandırarak gol kralı unvanını kazanmıştı. Bu sezon ise 21 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

GALATASARAY’DAN PROFESYONEL SÖZLEŞME TEKLİFİ

Sarı kırmızılı ekibin eski futbolcusu ve A Milli Takım Antrenörü olan Hakan Balta’nın oğlu olan Çağrı, Galatasaray ile profesyonel sözleşme teklifi aldı.

15 MAYIS’TA 18 YAŞINI DOLDURACAK

Yerel bir gazetede çıkan habere göre, 15 Mayıs’ta 18 yaşına basacak olan 2008 doğumlu futbolcu, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetti.

