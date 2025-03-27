“Çağrı Filmi Konusu ve Oyuncu Kadrosu”

İzleyicileri Ekrana Çeken Çağrı Filmi

Çağrı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Çağrı’nın konusu, oyuncuları ve özeti hakkında meraklanıyor. Çağrı, 6. yüzyılda Mekke’de Cahiliye Devri’nin hakim olduğu bir dönemde Hz. Muhammed’in Hz. Cebrail’den aldığı vahiy ile insanları tek tanrı olan Allah’a inanmaya davet etmesini anlatıyor. Vahiy öncesinde şehirde köle ticareti, alkol tüketimi ve yeni doğan kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail’in ziyaretiyle insanları Allah’a tapmayı teşvik ederek şehirdeki vahşi uygulamalara karşı çıkıyor.

İslam’ın Yayılışı ve Savaşlar

Müslümanların ordusu, deneyimsiz olmasına rağmen Bedir Savaşı’nda zafer kazanıyor. Uhud Savaşı’ndan sonra 10 yıllık barış anlaşması kabul ediliyor. Bu süre, İslam’ın yayılması için değerlendiriliyor. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğu ve Allah’tan başka tanrı olmadığı haberi hızlı bir şekilde Arap yarımadasına yayılıyor.

Öne Çıkan Oyuncular

Filmde önemli karakterleri canlandıran oyuncular arasında Hamza rolünde Anthony Quinn, Hind bint Utbe rolünde Irene Papas, Ebu Süfyan rolünde Michael Ansara yer alıyor. Ayrıca Bilâl-i Habeşî’yi Johnny Sekka, Hâlid bin Velîd’i Michael Forest, Ebu Talib’i André Morell canlandırıyor. Diğer önemli karakterleri ise Garrick Hagon, Damien Thomas, Martin Benson, Robert Brown ve daha birçok yetenekli oyuncu seslendiriyor.

Filmin Çekim Süreci

1976 yapımı Çağrı, İslam dininin peygamberi Muhammed’in önderliğinde doğuşunu ve yayılışını aktarıyor. Filmin çekimlerinin büyük bir kısmı Libya’da, bazı sahneleri ise Fas’ta gerçekleştiriliyor. Filmde Peygamber Muhammed’in yüzü asla gösterilmiyor; sadece bazı olaylar onun gözüyle aktarılıyor. Ayrıca Arap versiyonu olan Ar Risâlah, Çağrı filmiyle eş zamanlı çekiliyor. Türkiye’de büyük ilgi gören film, 5 Nisan 2016 tarihinde IMDb Top 250 listesine 121. sıradan girmeyi başarıyor.