Cahit Arf’ın Bilime Katkıları Nedir?

CAHİT ARF’IN BİLİME KATKILARI

Cahit Arf’ın Türkiye’ye katkısı merak edilen bir konu. Dünya çapında ün kazanan eserleri arasında Arf Sabiti, Arf Halkası ve Arf Teoremi bulunuyor. Bununla birlikte, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ın kuruluş aşamasında da aktif bir rol üstlenmiştir. Peki, Cahit Arf kimdir, hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır ve Türk bilim dünyasına nasıl katkılar sunmuştur? İşte tüm detaylar…

CAHİT ARF’IN EĞİTİM HAYATI

Cahit Arf, 1910 yılında Selanik’te doğuyor. İlkokul eğitimine Sultani adı verilen liselerin ilk kısmında başlıyor ve erken yaşlardaki matematik yeteneği, genç bir öğretmen sayesinde keşfediliyor. Lisenin orta kısmında arkadaşlarının çözemediği matematik sorularını çözmekteki başarısı, ailesinin onu Paris’teki St. Louis Lisesi’ne göndermesine yol açıyor. Üç yıl süren lise eğitimini iki yılda tamamlayarak Türkiye’ye dönen Arf, ardından Türk hükûmeti tarafından yüksek öğrenim için Avrupa’ya gönderilecek aday öğrenciler arasına alınıyor. Yüksek öğrenimini Fransa’da Ecole Normale Superieure’de 1932 yılında tamamlıyor.

Bir süre Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapan Cahit Arf, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı olarak çalışmaya başlıyor. Doktorasını yapmak için Almanya’ya giden Arf, 1938 yılında Göttingen Üniversitesi’nden doktorasını alarak Türkiye’ye dönüyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesörlük görevine yükseldikten sonra 1962 yılına kadar burada görev yapıyor. Daha sonra Robert Koleji’nde matematik dersleri vermeye başlıyor. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı olarak atanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde araştırmalara katılıyor ve Kaliforniya Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 1967 yılında Türkiye’ye dönmeyi tercih ediyor.

MATEMATİK ALANINDAKİ BAŞARILARI

Türkiye’ye döndükten kısa bir süre sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden atama teklifi alıyor ve burada göreve başlıyor. 1980 yılında emekli oldukça, TÜBİTAK’ın kuruluşuna önemli katkılarda bulunuyor ve TÜBİTAK’a bağlı Gebze Araştırma Merkezi’nde görev alıyor. 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği’nin başkanlığını üstleniyor. Cahit Arf, İnönü Armağanı’nı (1943) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü (1974) kazanıyor. Ödülü alırken “Bilim insanının amacı anlamaktır, ama büyük harflerle anlamaktır” diyerek bilim insanını açıklıyor. Arf’ın onuruna cebir ve sayılar teorisi üzerine düzenlenen uluslararası sempozyum, 1990 yılında Silivri’de gerçekleştiriliyor. Ayrıca halkalar ve geometri üzerine ilk konferans da 1984’te İstanbul’da yapılıyor. Cahit Arf, matematikte geometri kavramı üzerine önemli bir makale sunuyor. Ne yazık ki, Cahit Arf 26 Aralık 1997 tarihinde ağır bir kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor.