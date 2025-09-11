Cahit Karakaş, 97 yaşında vefat etti

Cahit Karakaş 97 Yaşında Hayatını Kaybetti

ÇOK SEVİLEN BİR İSİMDİ

Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan eski TBMM Başkanlarından Cahit Karakaş, 97 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi. Uzun yıllar boyunca aktif siyasette yer alan Karakaş’ın vefatı, hem siyaset dünyasında hem de toplumda derin bir üzüntü yarattı. Sosyal medyada, “Cahit Karakaş kimdir?” sorusu tekrar gündeme geldi. Karakaş ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖNEMLİ SİYASİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Cahit Karakaş, 1928 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra mühendislik kariyerine yöneldi. Siyasi hayatına Adalet Partisi (AP) ile başlayan Karakaş, ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve kısa süreli Halkçı Parti gibi farklı siyasi partilerde de görev almıştır. 1977 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak seçilen Karakaş, 5 Haziran 1977 ile 12 Eylül 1980 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür. 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar, Türkiye’nin çalkantılı siyasi dönemlerinin bir parçası olarak Meclis Başkanlığı görevini sürdürmüş ve tarafsız, uzlaştırıcı tutumuyla dikkat çekmiştir.

DİYALOGLU BİR SİYASİ HAYAT

Karakaş, siyasi yaşamında demokratik değerlere ve parlamenter sisteme bağlılığı ile öne çıktı. Aktif siyasetten emekli olduktan sonra uzun bir süre kamuoyundan uzak bir yaşam sürdü. 2025 yılı Eylül ayında 97 yaşında vefat eden Karakaş, siyasette pek çok önemli görevi üstlenmiş ve en dikkat çekici dönemini 1977-1980 yılları arasında Meclis Başkanlığı yaparken yaşamıştır. Bu süreçte Türkiye’nin siyasi olarak en karmaşık dönemlerinden birine şahit olmuştur.

HASTALIK YA DA CİDDİ BİR MÜDAHALE YOKTU

Cahit Karakaş’ın, yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği öne sürülüyor. Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Karakaş’ın ciddi bir hastalık geçirdiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ailesi ya da yakın çevresinin vefat nedenine dair resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Şu anda kamuoyunda bilinen bilgiler bu şekilde.

SİYASİ PARTİLER ARASINDA GÖREV ALDI

Cahit Karakaş, mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra Türk siyasi hayatında önemli görevler üstlendi. 1960’lı yıllardan itibaren siyasete katılan Karakaş, çeşitli partilerden milletvekilliği ve meclis başkanlığı yapmıştır. İlk olarak Adalet Partisi (AP) saflarında siyaset hayatına başlayan Karakaş, ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçiş yaptı ve 1980 sonrasında kurulan Halkçı Parti (HP) içerisinde yer aldı.

CHP VE HALKÇI PARTİ DÖNEMİ

Cahit Karakaş’ın siyasi kariyerinin en önemli dönüm noktası, 1977 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak seçilmesidir. 5 Haziran 1977 ile 12 Eylül 1980 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dönem, Türkiye’de siyasi istikrarsızlıkların ve toplumsal gerilimlerin yüksek olduğu kritik bir süreçti. Karakaş, bu süreçte gösterdiği tarafsız ve uzlaştırıcı tutumuyla takdir toplamıştır.

SİYASET SONRASI BİR ÇEKİLİŞ

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası TBMM feshedildi ve Karakaş’ın Meclis Başkanlığı sona erdi. Darbe sonrası bir süre siyasetten uzak kalan Karakaş, daha sonra Halkçı Parti bünyesinde siyasi faaliyetlerine devam etti. Ancak 1980 sonrasındaki dönemdeki etkisi azaldı ve zamanla kamuoyundan çekildi.