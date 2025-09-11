Cahit Karakaş İçin Tören Düzenlendi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ankara’da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle önceki gün yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş (97) için Meclis’te bir tören gerçekleştirildi. Törene, Karakaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Törende Cahit Karakaş için saygı duruşunda bulunulup dua okundu.

AİLESİNDEN ANMA KONUŞMASI

Törende Cahit Karakaş’ın oğlu Hakkı Karakaş, babasının anısına bir konuşma yaptı. Hakkı Karakaş, “Babam, Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli devlet adamlarından biridir. Cumhuriyet’in neredeyse tüm yaşamına tanıklık eden babam pek çok arkadaşı gibi yokluk ve zorluk içinde büyüdü. Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi büyük şairlerimizin sözlerini şiar edindi. Çalışkanlığı ve disiplinli kişiliği ile kendini yetiştirdi. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI VE TOPRAĞA VERİLİŞİ

Cahit Karakaş’ın cenazesi, öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’na defnedildi. Bartın’da 1928 yılında dünyaya gelen Cahit Karakaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesi’nde Su İnşaatı ve Su Ekonomisi alanında doktora yaptı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Karakaş, Zonguldak Milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca ’33’üncü Hükümet’te Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarına atandı ve 17 Kasım 1977-12 Eylül 1980 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.