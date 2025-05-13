Cair, Trump’ın Yaptırım Kaldırma Kararını Memnuniyetle Karşıladı

CAIR’DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Başkan Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını olumlu bir şekilde karşılıyor. CAIR’in Başkanı Nihad Awad, bu kararın “önemli ve memnuniyet verici” olduğunu ifade ediyor. Awad, Suriye halkının yabancı yaptırımlardan, işgalden ve müdahaleden bağımsız olarak uluslarını yeniden inşa edebilme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇEKİLME ÇAĞRISI

Awad, Trump’a ayrıca İsrail hükümetine Suriye’yi bombalamayı durdurması ve yasa dışı olarak işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için baskı yapma çağrısında bulunuyor. Bunun yanı sıra, Trump’ın İsrail’i, Filistin halkını açlığa mahkum eden Gazze kuşatmasını kaldırmaya da “zorlaması gerektiğini” vurgulayan Awad, “Filistin halkına hayatta kalmak için bir şans verin” şeklinde bir çağrı yapıyor.

TRUMP’IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan’daki resmi ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsederek Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu. Bu adımlar, Suriye için yeni bir başlangıç fırsatı olarak değerlendiriliyor.