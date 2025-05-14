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Cair, Trump’s Suriye Yaptırımlarını Memnuniyetle Karşıladı

CAIR’DEN TRUMP’A DESTEK MESAJI

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Başkan Donald Trump’ın Suriye’ye koyulan yaptırımları kaldırma kararını olumlu karşılıyor. CAIR Başkanı Nihad Awad, Suriye’ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasının “önemli ve memnuniyet verici” olduğunu ifade ederek, Trump’a takdirlerini sundu.

AWAD’DAN SURİYE HALKINA DESTEK

Awad, Suriye halkının yabancı yaptırımlardan, işgalden ve müdahaleden uzakta kendi uluslarını yeniden inşa edebilme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Üstelik, “Başkan Trump’ı ayrıca İsrail hükümetinden Suriye’yi bombalamayı durdurmasını ve yasa dışı olarak işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini talep etmeye teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN HALKINA ÇAĞRI

Awad, Trump’ın İsrail’i, Filistin halkını zor durumda bırakan Gazze kuşatmasını kaldırmaya zorlaması gerektiğini de dile getirerek, “Filistin halkına hayatta kalmak için bir şans verin.” çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan’da yaptığı resmi ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini hatırlatarak, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

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