Çakalburnu Lagünü’nde Deniz Yosunları Görüldü

DENİZ YOSUNLARIYLA KAPLANAN ALANLAR

İzmir’in Balçova ilçesinde yer alan Çakalburnu Lagünü’nün bazı kısımları, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte deniz yosunlarıyla doldu. Hava koşullarının ısınması ve kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ile fosfor seviyesinin artması sonucunda, İzmir’de deniz yosunu yoğunluğu gözlemlenmeye başladı.

SU RENGİNİN DEĞİŞİMİ

Halk arasında ‘deniz marulu’ olarak bilinen bu yosunlar, Balçova ilçesi İnciraltı açıklarında bulunan Çakalburnu Lagünü’ndeki bazı alanlarda suyun renginin yeşil tonlarına dökülmesine neden oldu. Flamingoların da dahil olduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapan bu lagünün çeşitli noktalarında, deniz rengindeki belirgin değişimlerin yaşandığı görüldü.