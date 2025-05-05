Çakallarla Dans 6, Televizyonda İzleyiciyle Buluşuyor

ÇAKALLARLA DANS 6 TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana kitleyen Çakallarla Dans 6 filmi, beyaz perdedeki macerasından sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bu filmi izleyeceklerin merak ettiği “Çakallarla Dans 6 konusu nedir?”, “Çakallarla Dans 6 oyuncuları kimlerdir?” ve “Çakallarla Dans 6 özeti” gibi konulara odaklanıyoruz.

MACERALI DÖRT KAFADARIN HİKAYESİ

Beş farklı macera yaşamış olan dört kafadar, pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizle yüzleşiyor. Mali sıkıntılardan kurtulmanın yollarını arayan ve futbol konusunda eskisi kadar başarılı olamayan bu dört arkadaşın hayatı, Servet’in eşi Fatma’nın yıllar önce görüşmediği ablası Manolya’dan gelen mektupla tamamen değişiyor. Manolya, güzelliği ve cazibesiyle mahallede çok sayıda erkeği etkileyen bir kadın olmakla birlikte, evi terk ettikten sonra önce babasını, ardından da annesini kaybetmiş. Fatma, kendisini anne ve babasının ölümünden suçluyor ve ablası olarak görmüyor. Manolya’nın Gökhan ile geçmişte bir bağlantısı da mevcut.

OYUNCU KADROSU

Filmin kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Şevket Çoruh, Kayınço Gökhan karakteriyle; İlker Ayrık, Muhasebeci Servet rolüyle; Timur Acar, Köfte Necmi olarak; Murat Akkoyunlu, Del Piero karakteriyle; Hikmet, Didem Balçın ise Fatma olarak izleyicinin karşısında. Hakan Bilgin, Hüseyin Abi; Ebru Cündübeyoğlu, Manolya; Nurettin Sönmez, Enrico; Ceyhun Yılmaz, Adem; Anıl Tetik, Yüzbaşı Ali; Suavi, Elvan Dişli, Mary (Melek) ve Mine Kılıç ise Anna Karenina rolüyle yer alıyor.