Çakallarla Dans 6 Televizyonda Yayınlanıyor

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Çakallarla Dans 6’yı izlemek isteyenlerin merak ettiği konular arasında Çakallarla Dans 6’nın ne olduğu, oyuncuları ve özeti gibi başlıklar bulunuyor.

MACERA DOLU HİKAYE

Beş macera yaşamış dört arkadaş, pandemi sonrası ekonomik krizle mücadele ediyor. Mali sıkıntılardan kurtulmanın yollarını arayan ve futbolda eskisi kadar başarılı olamayan arkadaşların hayatı, Servet’in karısı Fatma’nın uzun zamandır görüşmediği ablası Manolya’dan aldığı mektupla birden değişiyor. Manolya, güzelliği ve çekiciliğiyle mahalledeki birçok erkeği etkileyen bir kadın olarak tanınıyor. Bir gün, evi terk ettikten sonra önce babası, ardından annesi hayatını kaybediyor. Fatma, bu ölümlerden dolayı Manolya’yı suçluyor ve onu ablası olarak kabul etmiyor. Ayrıca Manolya’nın Gökhan’la da geçmişte bir ilişkisi söz konusu.

OYUNCU KADROSU

Çakallarla Dans 6’nın oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Şevket Çoruh Kayınço Gökhan rolünde, İlker Ayrık Muhasebeci Servet olarak karşımıza çıkıyor. Timur Acar, Köfte Necmi karakterini canlandırırken, Murat Akkoyunlu Del Piero rolünü üstleniyor. Hikmet’i Hakan Bilgin, Fatma’yı Didem Balçın, Manolya’yı Ebru Cündübeyoğlu oynuyor. Ayrıca Nurettin Sönmez Enrico, Ceyhun Yılmaz Adem, Anıl Tetik Yüzbaşı Ali Suavi ve Elvan Dişli de Mary (Melek) rolünde yer alıyor. Mine Kılıç ise Anna Karenina karakterini canlandırıyor.

ÇEKİMLER VE VİZYON TARİHİ

Çakallarla Dans 6’nın çekimleri Bodrum’da ve Yunan adası Kos’ta gerçekleştirildi. Çekimlerine Haziran 2022’de başlanmış ve film 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.