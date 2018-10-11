Çakar: Allah cezasını versin Arda

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Arda Turan-Berkay kavgası hakkında konuştu ve Arda’ya tepki gösterdi.

FutbolArena – Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, geçtiğimiz gün şarkıcı berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla gündem oldu. Arda Turan’ın kafa atarak burnunu kırdığı şarkıcı Berkay hastaneye kaldırıldı. Spor yorumcusu Ahmet Çakar yaşanan olayın ardından Arda Turan hakkında sert ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar’dan Arda Turan için olay paylaşım

Twitter hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar, “Allah cezanı versin Arda, yine s.çtın. Hep adamlıktan söz ederdin, ben delikanlıyım derdin ya. Demek adamlık ve delikanlılığın kitabında evli kadınlara sarkmak da varmış.” dedi.

FUTBOLARENA