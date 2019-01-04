Çakar: Çarşı etik değerlerden bahsetmesin

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Burak Yılmaz’ın transferine tepki gösteren Çarşı’yı hedef aldı.

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Burak Yılmaz transferine karşı olan Beşiktaş’ın Çarşı grubu için olay bir yorumda bulundu.

İşte aynı zamanda Sabah gazetesi yazarı da Ahmet Çakar’ın Burak Yılmaz transferi değerlendirmesi ve “Çarşı” grubu yorumu.

– Beşiktaş’ın Burak Yılmaz transferi doğrudur. Tartışılması gereken tek yönü Burak’a verilecek yıllık 2.5 milyon Euro’dur. Futbol hayatının son dönemine girmiş, sürekli sakatlıklarla boğuşan Burak’a bu parayı vermek ne kadar doğru?

– Gelelim Beşiktaş taraftarına… Burak ne yapmış ki? Zaman zaman kendini atıp penaltı kazanmış. Her futbolcu yapıyor. Her golcü de bu tür işlere zaman zaman girmiştir. Dolayısıyla Beşiktaş taraftarının bunu konu etmesi çok mantıklı ve doğru değil.

– Beşiktaş taraftarı ve özellikle Çarşı, etik değerlerden de bahsetmesin zira onların tarihinde “S… ol git Seba” tezahüratlarını daha dün gibi hatırlarım.

– Oysa ki Rahmetli Süleyman Seba, sadece Beşiktaş tarihinin değil, tüm Türk futbol tarihinin en başarılı, en saygın ve en dürüst başkanlarının başında gelir.

SABAH