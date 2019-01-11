Çakar: Ersun Yanal boş boş konuşuyor

Eski hakem Ahmet Çakar, teknik adam Ersun Yanal’ın açıklamaları hakkında sert bir konuşma yaptı.

Devlet, kulüplerin borçlarını uzun vadeye yaymak için bir proje geliştirdi. Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak bu işe öncü oldular. Bu projeyi nasıl yorumlamak lazım?

Devlet olaya el koydu. Artık kulüpler istedikleri gibi har vurup harman savuramayacaklar. Devlet gücünü kullanıp borçları yapılandıracak ve yayacak.

Buna karşılık getireceği kanun ve tüzüklerle de bundan sonraki kulüp harcamaları zapturapta alınacak. Ve Türk futbolu içine düştüğü maddi bataktan ancak böylesi bir uygulamayla daha sağlıklı ve nefes alabilir bir ortama girecek. Devlete teşekkür etmek lazım çünkü onlar bu duruma el koymamış olsalardı hem Türk futbolu komaya girecek, hem de kulüpler soyulmaya devam edecekti.

Galatasaray genç bir stopere yatırım yaptı, 22 yaşındaki Marcao… Aynı şekilde forvetin de bu yaşlarda, geleceği olan bir oyuncu olması bekleniyor. Görüşünüz?

Galatasaray ateşle oynuyor. Ben örneğin imza attırılan Marcao’yu tanımıyorum. Adı Galatasaray’la geçene kadar da kimsenin pek tanıdığını zannetmiyorum ama bildiğim bir şey var; özellikle Portekiz bir futbolcu tarlasıdır. Gencecik oyuncuları bulur çıkartırlar ya da Güney Amerika’dan getirirler.

Birkaç yıl içerisinde de 15-20 milyon Euro’ya da dev kulüplere satarlar. Eğer Marcao, Galatasaray’da oynayabilecek, hele hele Serdar Aziz’den daha başarılı olabilecek bir kapasitedeyse onu niye bir Benfica, bir Porto transfer etmedi? Bu tür transferler çok risklidir.

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