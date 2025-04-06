Çakar Lamba Kullanan Sürücüye 138 Bin Tl Ceza Kesildi

ORDU’DA ÇAKAR LAMBA KULLAN KAMYON SÜRÜCÜSÜNE 138 BİN LİRA CEZA

Ordu’da jandarma ekipleri, yasalara aykırı şekilde çakar lamba ve ses yayın cihazı bulunan kamyon sürücüsüne ağır cezalar uyguladı. Trafik denetimleri sırasında tespit edilen kural ihlali nedeniyle sürücüye toplam 138 bin 172 lira idari para cezası kesildi.

EHLİYET VE ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan kontrollerde kamyon sürücüsünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca aracın 30 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekilmesine karar verildi. Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu’nda gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen bu ihlal, trafik güvenliği açısından önemli bir örnek oluşturdu.

JANDARMADAN SIKI DENETİM AÇIKLAMASI

Ordu İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Trafik sorumluluk bölgemizde, mevzuata aykırı çakar lamba kullanan sürücüleri tespit etmek ve engellemek amacıyla denetimlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Jandarma ekipleri, benzer ihlalleri önlemek için yollardaki denetimlerini sıklaştırdıklarını belirtti.