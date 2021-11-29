Çakar: Türkiye’nin Liverpool’u Trabzonspor’dur

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor hakkında açıklama yaptı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Karadeniz ekibi Trabzonspor’un Türkiye’nin Liverpool’u olduğunu belirtti.

Süper Lig’de Trabzonspor liderlik koltuğunda kazanarak yoluna devam ederken, bordo-mavililer için dikkat çeken bir yorum geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor için “Kırmızı kar yağmazsa; Trabzonspor için o sene, bu sene” yorumunu yaptı.

Ahmet Çakar ayrıca “Türkiye’nin Liverpool’u Trabzonspor’dur” ifadesini kullandı. Bordo-takımın teknik direktörü hakkında da konuşan Ahmet Çakar “Abdullah Avcı yeni Jurgen Klopp’tur” dedi